“مفارز اللصوص”.. الكشف عن تكتيك “داعشي” جديد في الهجوم والاختفاء

2020/10/19 | 12:06 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ بغداد..اكد عضو لجنة الامن والدفاع النيابية النائب عبد الخالق العزاوي، الاثنين، أن تنظيم “ داعش” الإجرامي يعتمد على مبدأ مفارز اللصوص في هجماته.وقال العزاوي في تصريح لـ/ المعلومة/،ان “ داعش الارهابي خسر العديد من قادته في محافظات عدة ومنها ديالى خلال الاشهر الماضية بضربات جوية ناجحة لذا بدأ بالاعتماد على مفارز جوالة تتالف من 3- 5 عناصر ارهابية فقط لشن هجمات عن بعد او الاختباء في المضافات لتفادي الضربات الجوية”.واضاف العزاوي، أن “مفارز اللصوص في اشارة منه الى الاطار الاخير المعتمد لداعش في هجماته وعمليات اختفائه في المضافات”.ولفت إلى أن “ داعش غير قادر على تعويض خسائرها البشرية في ظل شحة التجنيد نظرا لفشله في اعتماد الادوات الاعلامية في الترويج لافكاره المتطرفة وخداع الشباب”.



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