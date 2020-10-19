الشرطة المجتمعية تحدد شرطين لسحب حضانة الأطفال من الوالدين

2020/10/19 | 12:11 - المصدر: NRT عربية

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الشرطة المجتمعية

فوتو: أرشيف

منذ 5 دقیقة

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ديجيتال ميديا إن آر تي

أكدت مديرية الشرطة المجتمعية التابعة لوزارة الداخلية، الاثنين، أن القضاء يسحب حضانة الأطفال من الوالدين في حال ثبات أنهم غير مؤهلين لرعاية ابنائهم، فيما أشارت إلى وجود قوانين تحمي الأطفال من العنف الأسري.

وقال مدير الشرطة العميد غالب العطية، في تصريح للوكالة الرسمية، اليوم، 19 تشرين الأول 2020، إن "هنالك قوانين تحمي الأطفال من العنف الأسري، ويتم التعامل معها من قبل المؤسسات الأمنية والقضائية، اضافة إلى أن مديرية حماية الأسرة والطفل تعمل على حماية الطفل في حال وجود أي انتهاك".

وأضاف أن "القضاء يصدر قرارا في حال ثبوت الوالدين غير مؤهلين لرعاية ابنائهم، بسحبهم ومنح الحضانة لأشخاص آخرين مؤهلين لرعايتهم، أو إيداعهم في دور الدولة والحفاظ على حياتهم".

وأشار إلى أن "الشرطة تقوم بجولات ميدانية في المؤسسات الحكومية والمدنية والتعليمية، فضلا عن المدارس والجامعات من أجل توعية وتثقيف المواطنين عن تلك الأعمال، وضرورة الإخبار عنها ومحاربتها للحد منها في المجتمع".

وأوضح أنه "في الآونة الأخيرة شهدت تزايدا في حالات العنف الأسري نتيجة العامل الاقتصادي والبطالة ومواقع التواصل الاجتماعي وثورة المعلوماتية بعد دخول التكنولوجيا بشكل مفاجئ إلى العراق".

ر.إ

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