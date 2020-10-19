سومو: العراق لم يطلب من 'أوبك+' اعفاءه من قرار تخفيض الانتاج

2020/10/19 | 12:11 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مبنى شركة تسويق النفط

فوتو: أرشيف

منذ 22 دقیقة

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ديجيتال ميديا إن آر تي

نفى مدير شركة تسويق النفط "سومو"، علاء الياسري، الإثنين، قيام العراق بالطلب من مجموعة "اوبك+" اعفاءه من قرار تخفيض انتاج وتصدير النفط الخام، مؤكدا أن عدم السيطرة على الخزين العالمي سيؤدي إلى أضرار بالغة في اقتصاديات الدول المصدرة.

وقال الياسري، في تصريح صحفي، للوكالة االرسمية، اليوم، 19 تشرين الأول 2020، إن "العراق لم يطلب اعفاءه من مسألة خفض تصدير النفط"، مبينا أن " التزام العراق بمقررات اوبك يعد التزاما طوعيا واخلاقيا بهدف إحداث توازن بين العرض الطلب والسيطرة على أسعار السوق النفطي العالمي".

واضاف أن "عدم السيطرة على خزين النفط العالمي من النفط يؤدي الى انخفاض الاسعار ما يسبب ضررا بالغا للدول المصدرة للخام".

وأوضح ان " أمر خفض نسب الإنتاج لدول اوبك نوقش قبل موافقة العراق وهنالك دول وافقت على الاتفاق من باب المنفعة لتتمكن من بيع البرميل بسعر 40 دولارا".

وتابع الياسري، بالقول إنه "في حال طلب العراق الاعفاء من قرار خفض الانتاج فان ذلك يعني الاخلال في الدراسات التي اعدت من اجل خلق توازن في السوق النفطي العالمي وعدم تحقيق الهدف المنشود في استقرار سعر البرميل ما يتطلب تعويض النقص من دول اخرى وهذا لا يمكن ان يحدث "، مبينا أن "المنظمة تداولت امر التخفيض مع الدول المشتركة للوصول الى مرحلة التوازن وقسمت نسب الخفض على تلك الدول."

واشار إلى أن "اسعار النفط انخفضت خلال الشهر الرابع وبلغت 9 -11 دولارا للبرميل بسبب جائحة كورونا ما تسبب بضرر كبير للمصدرين ما تطلب تدخل اوبك والدول خارجها للاتفاق على تقليل الانتاج من اجل رفع الأسعار والسيطرة على السوق العالمية"، مبينا أن " العراق مع الاتفاق وتم عبور المراحل الأولى وهي فترة الالتزام الأعلى والتخفيض كان بنسبة 23% في الأشهر الماضية والآن أصبحت النسبة أقل..



كون الأسعار بدأت بالتعافي والسعر صار مرضيا لجميع الدول المصدرة".

وبين أن "اقليم كوردستان لم يسلم نسبة النفط التي تعادل (250 الف) برميل يوميا الى شركة تسويق النفط من الخام الذي يصدره"، مؤكدا ان "هناك نقاشات عالية المستوى بين بغداد واربيل وشاركت سومو في بعضها حيث كان هنالك اتفاق مبدئي بان الاقليم مستعد لتسليم هذه النسبة راهنا ذلك باتفاقات أخرى مع وزارة المالية".

ر.إ

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