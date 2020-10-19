2020/10/19 | 12:15 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

أصدرت وزارة التربية، توضيحاً يخص بعض التساؤلات الواردة إليها حول العملية التعليمية والتربوية للعام الدراسي 2019 – 2020.

وذكر بيان أصدرهُ المكتب الإعلامي للوزارة أن المديرية العامة للتقويم والامتحانات في الوزارة، وجهت بالعمل على احتساب غيابات التلاميذ والطلبة من الـ2 من شهر كانون الثاني لعام 2020، فضلاً عن ذلك رفع درجة التلميذ للصفوف الأربعة الأولى، في حال الاشتراك بالامتحانات الدور الثاني ولم يحصل على درجة النجاح.

وبينت أن قرار الـ(10) درجات ساري المفعول للدور الثاني للعام الدراسي الحالي.

وختم البيان، بالزام التلاميذ من أداء الامتحانات الشفوية والتحريرية للمواد المشمولة بالامتحانات الشفوية والتحريرية

شارك هذا الموضوع:

مشاركة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (توضيح من وزارة التربية لمجموعة قرارات تخص العام الدراسي) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (توضيح من وزارة التربية لمجموعة قرارات تخص العام الدراسي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).