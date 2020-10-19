الكاظمي يبحث الدعم المالي في اوروبا

2020/10/19 | 12:15 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد المحلل السياسي أحمد خضر يوم الاثنين، ان زيارة رئيس الوزراء الاتحادي الى اوروبا تهدف الى ايجاد دعم مالي، واعادة نشر قوات التحالف الدولي في العراق.

وحسب المعلومات المتوفرة لدى PUKmedia: فإن رئيس الوزراء الاتحادي سيجتمع مع المسؤولين الفرنسيين لمناقشة آليات التنسيق المشترك وتوفير بعض المستلزمات التي يحتاج اليها العراق.

كما سيناقش الكاظمي خلال زيارته سبل تعزيز التعاون المشترك بين العراق وفرنسا في جميع المجالات الاقتصادية والأمنية والصحية.

وحسب المعلومات المتوفرة ايضا فإن فرنسا مستعدة للتعاون مع العراق وتوفير مستلزماته العسكرية والاقتصاية وتوجيه الشركات الفرنسية للمشاركة في اعمار العراق.

واوضح خضر في تصريح خاص لـPUKmedia: ان زيارة الكاظمي الى اوروبا، تهدف الى توفير الدعم المالي وايجاد دعم عسكري فرنسي، لافتا الى ان الكاظمي سيسعى في جولته الاوروبية الى دعم سياسي لاعادة نشر قوات التحالف الدولي.

واضاف: ان الكاظمي سيبحث علاقات العراق من اوروبا وسبل استرجاع اموال وارصدة عراقية، مؤكدا ان الاولوية لايجاد الدعم المالي في ظل الازمة المالية الراهنة.

PUKmedia خاص‌

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