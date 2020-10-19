مراسيم استقبال رسمية للكاظمي في فرنسا

2020/10/19 | 12:15 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- جرت صباح اليوم الإثنين في المدرسة العسكرية الفرنسية بقصر الانفاليد في العاصمة باريس، مراسيم استقبال رسمية لرئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، الذي يزور فرنسا ضمن جولة اوربية تشمل أيضا بريطانيا وألمانيا.

وكان في حفل الاستقبال الرسمي وزيرة الجيوش الفرنسية فلورانس بارلي، حيث عزف النشيد الوطني لكل من العراق وفرنسا، ثم جرى استعراض حرس الشرف والقوات العسكرية المختلفة.

وتوجه الكاظمي بعدها الى قصر ماتينيو للقاء رئيس الحكومة الفرنسية جان كاستيكس لعقد جولة مباحثات.

ومن المقرر أن يتوجه الكاظمي الى قصر الأليزيه لعقد عدد من اللقاءات والمباحثات الرسمية، مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وكبار المسؤولين في الحكومة الفرنسية، تتعلق بتوطيد العلاقات الثنائية بين البلدين على مختلف الصعد، وتوسيع آفاق التعاون المشترك بين بغداد وباريس في مجالات متعددة.

PUKmedia المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء ‌

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