تخفيض قيمة الدينار مقابل الدولار احد الحلول لتأمين رواتب الموظفين

2020/10/19 | 12:15 - المصدر: الصحافة المستقلة

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المستقلة / – ما يزال مقترح خفض قيمة الدينار العراقي مقابل الدولار من الحلول المطروحة لتأمين رواتب الموظفين والمتقاعدين والرعاية الاجتماعية للأشهر المتبقية من السنة الحالية.



كذلك بدأت الحكومة دراسة مقترحات اخرى ابرزها إلغاء مخصصات الرواتب او تقليل الرواتب إلى 50%.



وبشكل مفاجئ ارتفع سعر صرف الدولار قبل ثلاثة أيام في سوق البورصة والأسواق المحلية […]

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