نائب: جهات سياسية تستغل الاحداث الأمنية لغرض التصعيد الطائفي

2020/10/19 | 12:15 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/السليمانية..أكد النائب عن الاتحاد الوطني الكردستاني حسن آلي، الاثنين، رفضه لخطوات التصعيد والتأجيج القومي والطائفي عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، متهما جهات سياسية لم يسمها باستغلال الاحداث الأمنية لغرض التصعيد الطائفي.وقال آلي في تصريح لـ/المعلومة/، إنه “نلاحظ في الأيام الأخيرة تزايد الخطاب القومي والطائفي وهو مؤشر خطير، خاصة وأن بعض الأحزاب تستخدم هذا الخطاب عبر جيوشها الإلكترونية ووسائل الإعلام التابعة لها لأغراض انتخابية”.وأضاف أن “على البرلمان التصدي إصدار تشريع يمنع الخطاب الطائفي، كما على الحكومة محاربة هذا الخطاب وغلق وسائل الإعلام التي تتبنى التأجييج القومي والطائفي”.وأشار آلي إلى أن”هنالك جهات سياسية تستغل أي حدث أمني أو سياسي لغرض التصعيد الطائفي والقومي، وهذا الأمر خطير جدا خاصة في هذه المرحلة الصعبة التي يمر بها البلد”.



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