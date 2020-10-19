البرلمان: سنقاضي من يروج لمعلومات “غير دقيقة” عن رواتب النواب

2020/10/19 | 12:20 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أصدر مجلس النواب العراقي، توضيحاً بشأن رواتب اعضائه، مهدداً بمقاضاة من يروج لمعلومات كاذبة وغير دقيقة.

وقالت الدائرة الاعلامية لمجلس النواب في بيان إن بعض وسائل التواصل الاجتماعي ومواقع الكترونية تناولت معلومات غير دقيقة بشأن رواتب اعضاء مجلس النواب، موضحة أن المجلس لا يحدد راتب النائب حسب القانون وإنما يتم تنفيذ قرار مجلس الوزراء بهذا الخصوص..



واشارت إلى أن مجمل ميزانية مجلس النواب السنوية لا تتجاوز اربعة بالألف من الموازنة العامة للدولة.

واكدت جهوزيتها لتقديم اية معلومة تخص عمل المجلس بكل شفافية ووضوح، مشددة على عدم اعتماد ما ينشر في بعض المواقع كونه غير دقيق وعارٍ عن الصحة.

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