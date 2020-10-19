رئيس الجمهورية يؤكد أهمية ضمان المستوى العلمي للجامعات

2020/10/19 | 12:23 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد-واع

أكد رئيس الجمهورية برهم صالح،اليوم الاثنين،أهمية ضمان المستوى العلمي للجامعات.

وذكر بيان للمكتب الاعلامي لرئاسة الجمهورية تلقته وكالة الأنباء العراقية(واع)،أن"صالح استقبل وزير التعليم العالي نبيل كاظم عبد الصاحب وأكد خلال استقباله أهمية ضمان المستوى العلمي للجامعات واتخاذ إجراءات الوقاية من وباء كورونا".

وأكد رئيس الجمهورية حسب البيان "ضرورة استكمال متطلبات العام الدراسي الجديد، ومواكبة التطورات والتحديات التي فرضتها جائحة كورونا في طرق التواصل، وأهمية اتخاذ أقصى التدابير للوقاية من الوباء، وضمان عدم تأثر المستوى العلمي بهذه الظروف التي تواجه العالم أجمع".

وشدد الرئيس صالح على" ضرورة الارتقاء بالتعليم الأكاديمي وضمان حماية الاستقلالية العلمية للجامعات، والاستفادة من الكفاءات للطلبة المتفوقين، وفتح أبواب التعاون والتنسيق مع الجامعات العالمية والاستفادة من الخبرات الدولية في هذا الخصوص،من أجل أن تكون الجامعات العراقية في مصاف أقرانها في دول العالم".

من جانبه، قدم الوزير نبيل كاظم عبد الصاحب شكره لتوجيهات رئيس الجمهورية، مستعرضاً سير عمل الوزارة وخططها المستقبلية والتحديات التي تواجه قطاع التعليم في البلد.

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