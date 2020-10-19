2020/10/19 | 12:23 - المصدر: عين العراق

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زراعة كربلاء تبدأ حملة لتعفير بذور الحنطة استعدادا للموسم الشتوي

بغداد/..



بدأت مديرية زراعة كربلاء المقدسة حملة مجانية لتعفير بذور الحنطة استعدادا للموسم الزراعي 2020-2021 .

وقال مدير زراعة كربلاء المقدسة المهندس رزاق الطائي :" ان الكوادر المتخصصة في قسم وقاية المزروعات بدأت حملة مجانية لتعفير بذور الحنطة والشعير باستخدام مبيد الراكسيل ، الذي تم توزيعه على الشعب الزراعية في عموم محافظة كربلاء من أجل القيام بهذه الحملة المجانية استعدادا للموسم الزراعي ".

واوضح الطائي :" ان جرعة مبيد راكسيل هي 1.5 كغم/ طن ويستخدم ضد امراض التفحمات التي تسبب اضرارا كبيرة لمحصولي الحنطة والشعير" .انتهى4

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