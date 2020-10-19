برهم صالح يدعو إلى اتخاذ ’أقصى التدابير’ للوقاية من الوباء في الجامعات

2020/10/19 | 12:26 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

اكد رئيس الجمهورية برهم صالح، الاثنين، على أهمية ضمان المستوى العلمي للجامعات واتخاذ إجراءات الوقاية من وباء كورونا خلال استقباله وزير التعليم العالي.



وذكر بيان تلقى "ناس" نسخة منه، ( 19 تشرين الأول 2020)، أن "رئيس الجمهورية برهم صالح استقبل في قصر السلام ببغداد، وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور نبيل كاظم عبد الصاحب".

وأكد رئيس الجمهورية على "ضرورة استكمال متطلبات العام الدراسي الجديد، ومواكبة التطورات والتحديات التي فرضتها جائحة كورونا في طرق التواصل، وأهمية اتخاذ أقصى التدابير للوقاية من الوباء، وضمان عدم تأثر المستوى العلمي بهذه الظروف التي تواجه العالم أجمع".

وشدد على "ضرورة الارتقاء بالتعليم الأكاديمي وضمان حماية الاستقلالية العلمية للجامعات، والاستفادة من الكفاءات للطلبة المتفوقين، وفتح أبواب التعاون والتنسيق مع الجامعات العالمية والاستفادة من الخبرات الدولية في هذا الخصوص، من أجل أن تكون الجامعات العراقية في مصاف أقرانها في دول العالم".

من جانبه، قدم الوزير نبيل كاظم عبد الصاحب "شكره لتوجيهات رئيس الجمهورية، مستعرضاً سير عمل الوزارة وخططها المستقبلية والتحديات التي تواجه قطاع التعليم في البلد".

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