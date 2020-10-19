إنتشال جثتي الطفلين اللذين تم رميهما من قبل أمهما في نهر دجلة

2020/10/19 | 12:26 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أنتشلت الفرق المختصة، جثتي طفلين بعد أن ألقتهما والدتهما في نهر دجلة في بغداد قبل يومين..يتبع

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