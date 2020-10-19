صالح يشدد على رصانة التعليم الجامعي وإستكمال متطلبات العام الدراسي الجديد

2020/10/19 | 12:26 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} شدد رئيس الجمهورية برهم صالح، الاثنين، على رصانة التعليم الجامعي وإستكمال متطلبات العام الدراسي الجديد.

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