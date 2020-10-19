مراسم استقبال رسمية لرئيس مجلس الوزراء الكاظمي بقصر الانفاليد في باريس .. بالصور

2020/10/19 | 12:29 - المصدر: الصحافة المستقلة

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المستقلة / -جرت صباح اليوم الاثنين في المدرسة العسكرية الفرنسية بقصر الانفاليد في العاصمة الفرنسية باريس، مراسم استقبال رسمية لرئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، الذي يزور فرنسا ضمن جولة اوربية تشمل ايضا بريطانيا والمانيا.



وكان في حفل الاستقبال الرسمي وزيرة الجيوش الفرنسية فلورانس بارلي، حيث عزف النشيد الوطني لكل من العراق وفرنسا، ثم جرى استعراض […]

التدوينة مراسم استقبال رسمية لرئيس مجلس الوزراء الكاظمي بقصر الانفاليد في باريس ..



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