أسعار صرف الدولار امام الدينار في الأسواق العراقية لهذا اليوم

2020/10/19 | 12:32 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

أسعار العملات الاجنبية والذهب في العراق والنفط عالميأ، اليوم الاثنين.

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سعر بيع الدولار 125,250

سعر شراء الدولار 124,250

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اليورو : 100 يورو 117,10 دولار

الأسترليني : 100 باوند 129,37 دولار

الليرة التركية : 100 دولار 791,60 ليرة تركية

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سعر أونصــــــة الذهب عالمياً 1910,15$

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سعر برميل نفط الخام برنـت 42,83 دولار

سعر برميل نفط الخام الامريكـي

41,00 دولار

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