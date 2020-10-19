بالوثائق.. رئيس البرلمان يرفع دعوى قضائية ضد النائب علي الصجري

2020/10/19 | 12:32 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغدادرفع رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، دعوى قضائية ضد النائب علي الصجري، بتهمة نشر عبارات مسيئة ضده في مواقع التواصل الاجتماعي.

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تفاصيل الوثائق التي حصلت عليها (وكالة بغداد اليوم)

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