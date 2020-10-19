2020/10/19 | 12:35 - المصدر: الحوار المتمدن

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#شادي_الشماوي جريدة " الثورة " عدد 665 ، 17 سبتمبر 2020https://revcom.us/a/665/bob-avakian-for-the-liberation-of-black-people-en.htmlمن أبرز ما يتخلّل بقوّة السيرة الذاتيّة لبوب أفاكيان (1) كره عميق لإضطهاد السود كان جزءا محدّدا من حياته منذ مراهقته و إلمامه بحياة السود الذين طو ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بوب افاكيان ناضل و يناضل من أجل تحرّر السود و تحرير الإنسانيّة قاطبة - شادي الشماوي) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

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