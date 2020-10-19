ثلاثة انهار وصحراء وشرفه؟/2 - عبدالامير الركابي

2020/10/19 | 12:35 - المصدر: الحوار المتمدن

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#عبدالامير_الركابي ثلاثة أنهار وصحراء وشرفه؟/2عبدالاميرالركابي تنقسم الكيانات الى نوعين بحسب ماتتوفر عليه، وماهي محكومة له من أنماط مجتمعية، وبالذات في حال "الازدواج المجتمعي" وتجلياته كدولة ثنائية : أرض/ سماوية، بما هي وحدة، شرطها التناقض والاصطراع، متشكلة من نمطين متصارعين، امبراطوري منتقص في الأعلى ، و سماوي مستبدل في الاسفل، شكل تجلي الأخير يضيق به منشأه المكاني فيمتد ضرورة خارج مجاله الجغرافي المحلي، ......





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