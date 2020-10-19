طقس العراق : الاجواء ستكون مستقرة خلال الايام القادمة

2020/10/19 | 12:36 - المصدر: الصحافة المستقلة

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المستقلة / – تنشر المستقلة جدول الحالة الجوية لهذا اليوم والأيام التي تليه في عموم البلاد.



وذكرت وزارة النقل في بيان مقتضب تلقت المستقلة نسخه اليوم الاثنين، أن احوال الطقس في العراق ستكون مستقرة ولا تغير في درجات الحرارة لهذا اليوم الإثنين الموافق 19-10-2020 والايام التي تليه .

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