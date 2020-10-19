القضاء يكشف عن تفاصيل وقوع ثلاث قاصرات فريسة للاتجار بالبشر

2020/10/19 | 12:41 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشف القضاء العراقي، عن تفاصيل وقوع ثلاث قاصرات فريسة للاتجار بالبشر بعد استدراجهن عبر مواقع ‏التواصل في محافظة النجف.

وجاء في بيان نشره المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى ان قاضي محكمة تحقيق النجف، أحال ثلاثة مدانين لإجراء محاكمتهم عن جريمة الاتجار بالبشر، ‏إذ وجهت لهم تهمة الاتجار بثلاث فتيات وفقا لأحكام قانون ‏مكافحة الاتجار بالبشر، مع تغريم كل واحد منهم مبلغ خمسة وعشرين مليون دينار، وفي حال عدم الدفع ‏يحبس حبسا شديدا لمدة سنتين تنفذ بالتعاقب مع عقوبة السجن الأصلية.

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