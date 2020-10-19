النصر يحذر من تكرار الخروقات: السلم الأهلي بات مهددا

2020/10/19 | 12:41 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

حذر ائتلاف النصر من تكرار الخروقات الأمنية وتوظيفها سياسيا أو عرقيا وطائفيا لتهديد السلم الأهلي للعراقيين.

الائتلاف أكد في بيان أن قوى اللا دولة مصرة على مواجهة قوى الدولة من خلال سلوكها الصِدامي وخرقها للسيادة العراقية وعدم انضباطها، وأن هذه التحديات بحاجة إلى قرار حازم لحسمها وعدم التسويف أو المماطلة بتشكيل لجان تأخذ وقتاً طويلاً دون اتخاذ اجراءات رادعة، مشددا على أهمية دعم الملف الاستخباري وتمتين العلاقة بين المواطن والقوات الأمنية كونها تصب بصالح إنهاء الفجوة بين الشعب والعملية السياسية بما يحقق الإصلاح السياسي.

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