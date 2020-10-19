الورقة الإصلاحية ستنعكس إيجابا على الحوار بين بغداد وأربيل

2020/10/19 | 12:41 - المصدر: قناة التغيير

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كشف الحزب الديمقراطي الكردستاني عن آخر تطورات الحوار بين أربيل وبغداد فيما يتعلق بالإيرادات، مشيرا إلى أن الورقة الإصلاحية ستنعكس إيجابا على الحوار بين الحكومتين.

وقال عضو الحزب ومقرر اللجنة المالية النيابية أحمد الصفار، إن آخر ما تم التوصل إليه بين بغداد وأربيل هو الاتفاق على تنظيم ملفي النفط والمنافذ الحدودية إذ سيتم تسليم مئتين وخمسين ألف برميل يومياً من النفط، فضلا عن خمسين بالمئة من واردات المنافذ مقابل حصة الإقليم في الموازنة الاتحادية لعام ألفين وواحد وعشرين.

وأشار إلى أن الاستراتيجية الجديدة ستكون التخطيط لثلاث موازنات مقبلة، إلا أن موازنة ألفين وواحد وعشرين ستكون ملزمة التطبيق.

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