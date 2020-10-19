القانونية النيابية: الانتخابات ستجري في موعدها المحدد وهناك تفاهمات بشأن تقسيم الدوائر

2020/10/19 | 12:42 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا ان ار تي

أكدت اللجنة القانونية النيابية، الاثنين، أن التحضيرات قائمة لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد، مبينة وجود مرونة كبيرة بين الأطراف السياسية للوصول الى صيغة مقبولة بشأن تقسيم الدوائر داخل المحافظة.

وقال عضو اللجنة النائب حسن فدعم في تصريح له اليوم (19 تشرين الاول 2020) تابعه ديجيتال ميديا ان ار تي، إن "تأجيل موعد الانتخابات لم يطرح أو يناقش أي شيء بهذا الخصوص لا بين القوى السياسية ولا في داخل قبة البرلمان"، مؤكداً أن "التحضيرات قائمة إلى الآن لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد".

وأضاف أن "مجلس النواب عاكف على حسم ملف الدوائر المتعددة في قانون الانتخابات، وكذلك قانون المحكمة الاتحادية"، مبينا أن " اللجنة القانونية أكملت وضع المعايير لتقسيم الدوائر المتعددة، لكن بقي تقسيمها داخل المحافظة، أي أن تكون هذه الناحية مع تلك الناحية أو مع القضاء، تحديثها يكون من قبل القوى السياسية".

وأضاف أن" تقسيم الدوائر يجب أن يكون بتوافق بين المكونات، وفي حال عدم التوافق لا يمكن تمرير اي صيغة لأي دوائر انتخابية في تلك المحافظة".

وأشار إلى أن "الاجتماعات مستمرة بين القوى السياسية بشكل يومي لحسم ملف الدوائر الانتخابية"، مؤكداً أن "هنالك مرونة كبيرة من جميع الأطراف للوصول الى صيغة مقبولة للخروج من هذه الأزمة".

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