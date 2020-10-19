” النوم في محطة الباص “..الحرب الباردة في أزقة بغداد

2020/10/19 | 12:49 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

حيدر الحجاج صدر حديثاً المجموعة الشعرية الخامسة للشاعر العراقي المغترب عبد الخالق گيطان عن دار الورشة الثقافية للطباعة والنشر والتوزيع في بغداد.



ضمت المجموعة بين طياتها واحدا وثلاثين نصا شعريا.



استوحت مكامن الحرب الباردة التي استولت على أطياف المكونات العراقية وواقعها اليومي المعاش تحت وابل _ السرفات.



القذائف.



البنادق َ والنكوص من تأزمات تتوالى كمهيمن […]

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