راموس يسابق الزمن للحاق بالكلاسيكو

2020/10/19 | 12:53 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خضع مدافع وقائد ريال مدريد، سرجيو راموس لفحص بالموجات فوق الصوتية اليوم الأحد، للتأكد من حالة ركبته اليسرى، التي أصيبت في مباراة فريقه أمام قادش، والنتيجة لا تستبعده من اللقاء الذي سيستهل به الملكي مشواره في دوري أبطال أوروبا الأربعاء أمام شاختار دونيتسك.

وأجرى ريال مدريد فحوصات طبية لقائده وأكدت النتيجة تعرضه لضربة شديدة “في مؤخرة ركبته اليسرى”، بحسب مصادر من النادي.

وغاب راموس عن التدريب الجماعي لفريقه اليوم وسيتدرب بمفرده الإثنين والثلاثاء لعلاج المنطقة المصابة وتقويتها من خلال تمرينات محددة لتعزيز فرصه في خوض الجولة الأولى من “التشامبيونز ليغ” الأربعاء.وسيكون القرار في يد المدرب الفرنسي زين الدين زيدان لتحديد ما إذا كان راموس سيشارك أمام الفريق الأوكراني أم سينال قسطاً من الراحة من أجل الوصول في حالة ممتازة إلى معركة “الكلاسيكو” أمام برشلونة على ملعب الكامب نو السبت المقبل.

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