2020/10/19 | 12:53 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: تراجعت أسعار النفط خلال تداولات اليوم الإثنين، بعد بيانات صينية وترقب اجتماع لـ"أوبك+".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (هبوط أسعار النفط بعد بيانات صينية مخيبة للآمال) نشر أولاً على موقع (مباشر) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (هبوط أسعار النفط بعد بيانات صينية مخيبة للآمال) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (مباشر).