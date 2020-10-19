اقتصاد الصين ينمو 4.9% في الربع الثالث لكن دون التوقعات

2020/10/19 | 12:53 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: نما اقتصاد الصين خلال الربع الثالث من العام الحالي، ليواصل التعافي من تداعيات كورونا لكنه فشل في الوفاء بتوقعات المحللين.

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