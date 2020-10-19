طيران الجيش يجري تمشيطاً لجزيرة كنعوص

2020/10/19 | 12:54 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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بغداد- واع

أجرت قيادة طيران الجيش ، اليوم الاثنين ، تمشيطاً لجزيرة كنعوص تمهيداً لاقتحامها من قبل القوات الأمنية وتطهيرها من فلول داعش الإرهابية.

وذكر قائد طيران الجيش اللواء سمير زكي في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع) ، أن" صقور طيران الجيش تمكنوا من تمشيط جزيرة كنعوص تمهيداً لاقتحامها من قبل القوات الأمنية"،مؤكدا أن العملية دقيقة جدا وعلى مستوى عال من التنفيذ وقد سبقتها ضربة قوية لطيران الجيش ".

واضاف زكي ،أن" القوات الأمنية والقوات الساندة لها ستتمكن بعد ساعات من تطهير الجزيرة بالكامل من تلك الجماعات الارهابية".

وشرعت قيادة عمليات نينوى ، اليوم الاثنين ، بعملية أمنية لتطهير جزيرة كنعوص جنوبي الموصل من عصابات داعش الارهابية.

وذكر بيان لخلية الاعلام الامني تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)أن" قطعات قيادة عمليات نينوى من خلال ( فرقتي المشاة 16 و 14 و لواء قوات خاصة ) شرعت بعملية تفتيش في قرية كنعوص للبحث عن بقايا عصابات داعش الإرهابية".

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