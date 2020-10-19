2020/10/19 | 12:54 - المصدر: عين العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

السياسية

الأثنين 19 أكتوبر 2020 | 12:52 مساءً | عدد القراءات : 4

بالوثائق..



الحلبوسي يقيم دعوى قضائية ضد الصجري

بالوثائق..



الحلبوسي يقيم دعوى قضائية ضد الصجري

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالوثائق.. الحلبوسي يقيم دعوى قضائية ضد الصجري) نشر أولاً على موقع (عين العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالوثائق.. الحلبوسي يقيم دعوى قضائية ضد الصجري) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (عين العراق).