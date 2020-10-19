تكميم الأفواه وملاحقة الصحافيين في العراق.. المليشيات

2020/10/19 | 12:57 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قوائم إغتيال، اختطافات، وتصفية صحفيين ونشطاء عراقيين، تنفذّها مليشيات مسلحة تابعة لإيران، بين الآونة والأخرى، وسط إستمرار الإفلات من العقاب، وتغييب الأصوات المعارضة عن كافة الشؤون العامة، واضعة العراق في المركز 162 حسب التصنيف العالمي لحرية الصحافة لعام 2020.

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