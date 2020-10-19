بالفيديو.. نصب جسر عائم وعبور القوات الأمنية لتطهير جزيرة كنعوص

2020/10/19 | 12:57 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} نصبت فرق الهندسة العسكرية جسر عبور على نهر دجلة باتجاه جزيرة كنعوص جنوب مدينة الموصل لتطهيرها من الخلايا الارهابية.

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