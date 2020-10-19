حظر التجوال في تونس اعتبارا من يوم غدا

2020/10/19 | 12:57 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ متابعة امر رئيس وزراء تونس هشام المشيشي ، بفرض حظر التجول في أنحاء البلاد اعتبارا من غد الثلاثاء مع تفشي فيروس كورونا”.

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