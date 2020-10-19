نائب: اجتماع مرتقب بين الكتل السياسية لحسم الدوائر الانتخابية

2020/10/19 | 13:03 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – متابعة أكد عضو مجلس النواب عن تحالف الفتح، مختار الموسوي، اليوم الاثنين (19 تشرين الاول 2020)، أن الكتل السياسية توصلت الى تفاهمات بشأن شكل وعدد الدوائر الانتخابية، فيما كشف عن موعدا لحسم هذه التفاهمات.وقال الموسوي في حديث خص به (بغداد اليوم)، إن "الكتل السياسية توصلت إلى تفاهمات بشأن شكل وعدد الدوائر الانتخابية في بعض المحافظات، فيما يتركز الخلاف حول العاصمة بغداد". وأضاف أن "الخلاف يتمحور حول عدد الدوائر في بغداد وآلية تحديد مساحة الدائرة وتوزيعها على الاقضية"، مبينا أن "هذه الاشكالات من الممكن أن تحل في الأسبوع الحالي أو المقبل". وبين أن "هناك اجتماع مرتقب لقادة الكتل السياسية خلال الأسبوع الحالي أو المقبل لحسم تلك الملفات خصوصا فيما يخص بغداد".

وفي وقت سابق، أكد عضو اللجنة القانونية النيابية، محمد الغزي، أن مقترح تقسيم العراق إلى 83 دائرة انتخابية صوت عليه مجلس النواب في جلسته التي عقدت السبت الماضي، وعلى المعترضين والمشككين بنصاب الجلسة التوجه للمحكمة الاتحادية.وقال الغزي في حديث خص به (بغداد اليوم)، إن "البرلمان صوت على توزيع عدد الدوائر الانتخابية في كل محافظة مساوي لعدد مقاعد كوتا النساء في المحافظة"، مبينا أن "الملف حسم قانونيا وما نحتاجه أيام قليلة من أجل استكمال الملحق وعرضه على مجلس النواب من أجل التصويت عليه".وأضاف أنه "لا يمكن المجيء بفكرة جديدة لان ذلك يعني العودة إلى المناكفات والخلافات"، لافتا إلى أن "الكتل السياسية وقادتها عليهم القبول بما تم تمريره قانونيا".وأوضح أن "المعترضين على الصيغة الحالية أو المشككين بنصاب جلسة المجلس عليهم التوجه إلى المحكمة الاتحادية".وفي وقت سابق، قال النائب عن ائتلاف دولة القانون، علي الغانمي، إن "الخلافات السياسية حول الدوائر الانتخابية المتعددة في قانون الانتخابات الجديد، ما تزال مستمرة لغاية الآن، كما أن هنالك كتلاً سياسية تراجعت عن دعم ما صوت عليه البرلمان بخصوص الفقرات الانتخابية".

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