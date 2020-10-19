العراق بطلاً لكأس الماستر الدولي بكرة القدم للرواد

2020/10/19 | 13:04 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

توج منتخب العراق لرواد كرة القدم بلقب كأس الماستر الدولية للرواد بنسختها الثالثة عشر والتي اقيمت في مدينة انطاليا التركية، لاول مرة في تاريخه عقب الفوز على رواد فريق كونيا التركي.

وقدم نجوم الفريق العراقي لرواد كرة القدم بقيادة المدرب بسام رؤوف اداء ونتائج جيدة في البطولة الدولية حيث تمكن من تحقيق الفوز في ستة مباريات وتعادل في مواجهة واحدة.

وفي ختام المنافسات التي توج بها الفريق العراقي حصل اللاعب الدولي السابق صاحب عباس على لقب هداف البطولة، فيما نال الحارس السابق سرمد رشيد جائز الحارس الافضل في المسابقة.

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