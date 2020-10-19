برهم صالح يؤكد على أهمية ضمان المستوى العلمي للجامعات

2020/10/19 | 13:05 - المصدر: الصحافة المستقلة

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المستقلة / – استقبل رئيس الجمهورية برهم صالح وزير التعليم العالي ، مؤكدا على أهمية ضمان المستوى العلمي للجامعات واتخاذ إجراءات الوقاية من وباء كورونا خلال .



وذكر بيان تلقت المستقلة نسخة منه، اليوم الاثنين، أن “رئيس الجمهورية برهم صالح استقبل في قصر السلام ببغداد، وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور نبيل كاظم عبد الصاحب”.



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