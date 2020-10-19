المقبرة “النموذجية” في النجف تباشر أعمالها وتبدء عروضها الاستثمارية لبيع القبور!

2020/10/19 | 13:09 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

بدأ القائمون على المقبرة النموذجية في محافظة النجف والتي هي عبارة عن مشروع استثماري، بتدشين اعمالها والإعلان عن بيع قطع أراض للراغبين بحجز قطع قبور مستقبلية.

وبحسب الاعلان المنشور على مواقع التواصل الاجتماعي وفي الحساب الخاص بالمقبرة النموذجية واعلان افتتاحها، فإن “سعر الـ٢٥ متر يبلغ مليون و٦٠٠ الف دينار”.

ويعود مشروع المقبرة النموذجية إلى العام الماضي عندما كشفت هيئة استثمار النجف عن وجود مشروع استثماري لبناء مقبرة نموذجية فيما وصفته حينها بـ”الحضاري”.

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