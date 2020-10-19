2020/10/19 | 13:20 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد وزير المالية علي علاوي، أن معالجة التحديات الاقتصادية ليست بالمهمة السهلة وهي بحاجة إلى إصلاح حقيقي وجذري وخطط طويلة الأمد.

وقال علاوي في تصريح، إن الورقة الإصلاحية التي تبنتها الحكومة الحالية تهدف إلى إعادة التوازن للاقتصاد العراقي، ووضعه على مسار يسمح للدولة باتخاذ الخطوات المناسبة لتطويره الى اقتصاد ديناميكي متنوع يخلق فرص العمل للمواطنين، وتدارك أخطاء سوء الإدارة، والاعتماد المطلق على الإيرادات النفطية، وعدم تفعيل قطاعات الزراعة والصناعة والسياحة والاستثمار، مشيرا إلى أن المرحلة الراهنة يجب ان تشهد المزيد من التعاون ما بين السلطتين التنفيذية والتشريعية بما يخدم مصلحة الوطن والمواطن.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (علاوي: الورقة الإصلاحية تتيح وضع اقتصاد الدولة على المسار الصحيح) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (علاوي: الورقة الإصلاحية تتيح وضع اقتصاد الدولة على المسار الصحيح) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).