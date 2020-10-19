الدولار الأمريكي يتراجع أمام العملات الرئيسية قبل تصريحات رئيس الفيدرالي

2020/10/19 | 13:23 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: تراجع الدولار الأمريكي أمام سلة من العملات الرئيسية خلال تعاملات اليوم الإثنين مع ترقب تصريحات رئيس الاحتياطي الفيدرالي.

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