مجلس النواب العراقي يصدر بياناً بشأن رواتب الأعضاء

2020/10/19 | 13:23 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: أصدر مجلس النواب العراقي توضيحاً لما تم تداوله من معلومات بشأن رواتب أعضاء مجلس النواب، وحجم ميزانية المجلس من الموازنة العامة الاتحادية.وقال المجلس النواب، في بيان صادر عن الدائرة الإعلامية للملجس، إن ما تناولته بعض وسائل التواصل …

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