الكاظمي : الحكومة تسعى الى علاقات متينة مع دول العالم

2020/10/19 | 13:25 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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بغداد- واع

أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي أن الحكومة العراقية تسعى الى علاقات متينة مع دول العالم تقوم على أساس المصالح المشتركة وإعادة العراق لوضعه دولياً .

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان له تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع) ، اليوم الاثنين ، أن" الكاظمي، بدأ اولى مباحثاته في العاصمة الفرنسية باريس، بلقائه رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستيكس، بحضور عدد من وزراء البلدين ".

واضاف البيان أنه" جرى خلال اللقاء بحث سبل تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين، وتعزيزها في المجالات الاقتصادية والاستثمارية والأمنية والصحية ،كما جرى بحث الأوضاع في المنطقة، وتبادل وجهات النظر بشأن عدد من القضايا".

وأشار الكاظمي الى" أهمية تعزيز التعاون بين البلدين في العديد من القطاعات اذ أن الحكومة تسعى الى علاقات متينة مع دول العالم تقوم على أساس المصالح المشتركة وإعادة العراق لوضعه دولياً ".

من جانبه أكد" رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستيكس حرص بلاده على دعم العراق في مختلف الصُعد".

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