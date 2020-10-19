مباحثات بين الكاظمي ونظيره الفرنسي: تعزيز التعاون وإعادة العراق إلى وضعه دولياً

2020/10/19 | 13:28 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رئيس مجلس الوزراء السيد مصطفى الكاظمي يلتقي نظيره الفرنسي في العاصمة باريس--------------

بدأ رئيس مجلس الوزراء السيد مصطفى الكاظمي، صباح الإثنين، اولى مباحثاته في العاصمة الفرنسية باريس، بلقائه رئيس الوزراء الفرنسي السيد جان كاستيكس، بحضور عدد من وزراء البلدين.

وجرى خلال اللقاء بحث سبل تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين، وتعزيزها في المجالات الاقتصادية والاستثمارية والأمنية والصحية .

كما جرى بحث الأوضاع في المنطقة، وتبادل وجهات النظر بشأن عدد من القضايا، .

وأشار السيد الكاظمي الى أهمية تعزيز التعاون بين البلدين في العديد من القطاعات اذ أن الحكومة تسعى الى علاقات متينة مع دول العالم تقوم على أساس المصالح المشتركة وإعادة العراق لوضعه دوليا .

وأكد رئيس الوزراء الفرنسي حرص فرنسا على دعم العراق في مختلف الصعد.

المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء 19-تشرين الأول-٢٠٢٠

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