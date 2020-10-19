صراع للسيطرة على محطات شحن السيارات الكهربائية في الولايات المتحدة

2020/10/19 | 13:28 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لم يعد خافيا على أحد أن المستقبل هو للسيارات الكهربائية، وعليه هناك عملية تحول كبرى من محطات الوقود التقليدية إلى محطات شحن البطاريات، ونتيجة هذا التحول نشأ صراع داخل الولايات المتحدة وفق ما ذكرته صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية.

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