بالوثيقة.. تغييرات في دائرتي المراسم وتمكين المرأة في أمانة مجلس الوزراء

2020/10/19 | 13:28 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} اصدرت الامانة العامة لمجلس الوزراء، امراً اداريا بنقل وتكليف مدراء دائرتي تمكين المرأة والمراسم في الامانة.

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