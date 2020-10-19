الكاظمي لنظيره الفرنسي: الحكومة تسعى الى إعادة العراق لوضعه دولياً

2020/10/19 | 13:28 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} بدأ رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، صباح الإثنين، اولى مباحثاته في العاصمة الفرنسية باريس، بلقائه رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستيكس، بحضور عدد من وزراء البلدين.

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