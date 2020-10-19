المتظاهرون يستعدون للانطلاق مجدداً في احتجاجاتهم يوم السبت المقبل

2020/10/19 | 13:33 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت مصادر محلية ان المتظاهرين في ساحة التحرير وسط بغداد، يستعدون للانطلاق مجدداً في احتجاجاتهم يوم السبت المقبل، لتجديد المطالبة بقانون الانتخابات العادل والنزيه، ناهيك عن المطلب الأساس، وهو محاسبة قتلة المحتجين إضافة إلى منع التدخل الخارجي.

وبحسب المصادر، فإن المتظاهرين انتهوا تقريباً من كل الاستعدادات للاحتجاجات وسط إجراءات عدة اتخذها الناشطون لمنع أية ذريعة تتخذها قوات الأمن لقمعهم، بما فيها الالتزام بالبقاء بمناطق التظاهر، والابتعاد عن حواجز الأمن المقامة قربها.

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