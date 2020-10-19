فريق الديوانية ينهي معسكره الخارجي في القاهرة المصرية

2020/10/19 | 13:34 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم/ بغداد

أنهى فريق الديوانية بكرة القدم اليوم الإثنين (19 تشرين الاول 2020)، معسكره الإعدادي في العاصمة المصرية القاهرة والذي أستمر ١٠ أيام تحضيرا للدخول في منافسات الدوري الممتاز .

وقال مدير الفريق حاتم شلال في بيان تلقته (بغداد اليوم) ان " المعسكر المصري سبقه معسكر داخلي في بغداد لمدة ٨ أيام وهي بالإجمالي فترة مثالية للإعداد الفني والنفسي" ، مشيرا الى ان:" إدارة النادي وعلى رأسها السيد حسين العنكوشي بذلت جهودا كبيرة في تهيئة الظروف والأجواء المناسبة التي تخدم اللاعب ".

وأضاف،إن: " الفريق سيواصل تدريباته على ملعبه إستعدادا لمواجهة النجف في إفتتاح الدوري الممتاز " .

وكانت القرعة قد أوقعت مواجهة الديوانية امام النجف في 25 تشرين الاول الجاري بإفتتاح دوري الكرة الممتاز.

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