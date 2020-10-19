موجة أقوى من تفشّي

2020/10/19 | 13:34 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-متابعة

تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا على مستوى العالم 40 مليون حالة وفقا لإحصاء "رويترز"، وذلك في الوقت الذي يدعم فيه قدوم الشتاء في نصف الكرة الشمالي موجة جديدة من انتشار هذا الوباء.

ويعتقد الخبراء أنّ العدد الفعلي للإصابات والوفيات، على الأرجح، أعلى كثيراً من الأرقام الرسمية المعلنة، وذلك في ضوء القصور في الفحوصات وإحجام بعض الدول عن الكشف عن الأعداد الفعليّة للإصابات.

واحتاج الوباء 32 يوما فقط للقفز من 30 مليون إصابة إلى 40 مليون، وذلك مقارنة مع 38 يوما استغرقها للصعود من 20 إلى 30 مليون إصابة، و44 يوما بين 10 و20 مليون حالة، بينما احتاج الفيروس ثلاثة أشهر كاملة للوصول إلى أول 10 ملايين إصابة منذ ظهور العدوى أول مرة بمدينة ووهان الصينيّة في مطلع كانون الثاني.

وسجل الفيروس قبل أيام رقماً قياسياً في عدد الإصابات اليوميّة على مستوى العالم بلغ أكثر من 400 ألف إصابة.

وبلغ متوسط عدد الإصابات اليومية الجديدة بالوباء عالمياً خلال الأسبوع الماضي نحو 347 ألف حالة، وذلك مقارنة مع 292 ألفا في الأسبوع الأول من تشرين الأول.

ولا تزال الولايات المتحدة والهند والبرازيل أشدّ الدول المتضرّرة بالوباء في العالم.



وتستحوذ أميركا الشمالية والوسطى والجنوبية على زهاء 47.27 بالمئة من عدد الإصابات عالمياً.

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