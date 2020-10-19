توضيح من عمليات بغداد بخصوص منعها دخول ’’المواشي’’ إلى العاصمة

2020/10/19 | 13:34 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

نفت قيادة عمليات بغداد، اليوم الاثنين، منع أصحاب المذابح والقصابة نقل وإدخال المواشي إلى العاصمة.

وذكرت القيادة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أنه "تناولت بعض مواقع التواصل الاجتماعي خبراً مفاده منع قيادة عمليات بغداد اصحاب المذابح والقصابة نقل وادخال المواشي الى بغداد وعدم منح الموافقات الخاصة بذلك لهم".

وأكدت، أنها، "غير مسؤولة عن منح الموافقات الخاصة بالموضوع اعلاه وإن الجهة الوحيدة المسؤولة عن منح الموافقات هي وزارة الزراعة، وتبين القيادة إنها مختصة بالتدقيق الأمني للمواد والبضائع التي يتم ادخالها الى بغداد عبر مداخل العاصمة وضمن حدود مسؤوليتها".

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