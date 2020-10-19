وزير المالية: سوء الإدارة والاعتماد المطلق على النفط هو ما اوصلنا الى الوضع الحالي

2020/10/19 | 13:36 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا وزير المالية علي علاوي، الاثنين،

الى المزيد من التعاون مابين السلطتين

التنفيذية والتشريعية بما يخدم مصلحة

البلد والمواطن، فيما اكد ان سوء

الادارة والاعتماد المطلق على

الايرادات النفطية هو ما اوصلن

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